У Львові робот Da Vinci провів першу операцію, фото:

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Роботизована хірургічна система Da Vinci, створена американською компанією Intuitive Surgical, провела першу операцію у Львові.

У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова з допомогою цього робота-хірурга пацієнтові ліквідували грижу діафрагми. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейбук повідомив директор Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги Олег Самчук.

І це — фантастика! Все зроблено без жодного розрізу, лише через проколи, — наголосив він.

Операцію провели вчора, 9 грудня.

Зазначається, що пацієнтом був 50-річний житель міста Броди, який звернувся до медиків із підозрою на кишково-шлункову кровотечу.

Обстеження показало завеликий отвір між черевною і грудною порожнинами. Частина шлунку змістилася в грудну клітину. Треба було оперувати, — розповів Самчук.

Самчук зазначив, що хірург під час цієї операції перебував за кілька метрів від пацієнта, керуючи чотирма «руками» робота.

Той бездоганно усунув проблему, зробивши навіть пластику. Пацієнт уже в свідомості. Все минуло добре, — додав Самчук.

Нагадаємо, на початку року в Австралії робот провів операцію з пересадки нирки.