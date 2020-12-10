Во Львове робот Da Vinci провел первую операцию, фото:

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Ракурс

Роботизированная хирургическая система Da Vinci, созданная американской компанией Intuitive Surgical, провела первую операцию во Львове.

В Клинической больнице скорой медицинской помощи Львова с помощью этого робота-хирурга пациенту ликвидировали грыжу диафрагмы. Об этом на своей странице в социальной сети Фейбук сообщил директор Львовской клинической больницы скорой помощи Олег Самчук.

И это — фантастика! Все сделано без всякого разреза, только через проколы, — подчеркнул он.

Операцию провели вчера, 9 декабря.

Отмечается, что пациентом был 50-летний житель города Броды, который обратился к медикам с подозрением на кишечно-желудочное кровотечение.

Обследование показало слишком большое отверстие между брюшной и грудной полостями. Часть желудка сместилась в грудную клетку. Надо было оперировать, — рассказал Самчук.

Самчук отметил, что хирург во время этой операции находился в нескольких метрах от пациента, управляя четырьмя «руками» работа.

Тот безупречно устранил проблему, сделав даже пластику. Пациент уже в сознании. Все прошло хорошо, — добавил Самчук.

Напомним, в начале года в Австралии робот провел операцию по пересадке почки.