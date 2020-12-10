Группы риска COVID-19 — Ляшко обнародовал новую статистику, фото — DW

https://racurs.ua/n147591-gruppy-riska-covid-19-lyashko-obnarodoval-novuu-statistiku.html

Ракурс

Чаще всего COVID-19 диагностируют в Украине в возрастной группе 50−59 лет.

На этот возраст приходится пятая часть (21,6%) всех больных коронавирус. Такую новую статистику 10 декабря обнародовал на брифинге в Минздраве первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

В то же время самый высокий процент летальных случаев в Украине фиксируют в группе 60−69 лет. Это 31,1% от всех умерших, у кого была зарегистрирована коронавирусная болезнь.

Более 75% летальных случаев в Украине регистрируется в возрастной группе 60+, — сообщил Ляшко.

По его словам, больше всего от COVID-19 страдают люди, у которых есть сопутствующие соматические болезни, именно неинфекционные.

«Ракурс» сообщал, что от последствий коронавируса внешне здоровые люди могут страдать даже через несколько месяцев после заражения. Медики из Швейцарии описали длительные симптомы коронавируса, которые сохраняются у части пациентов до полутора месяцев и более.

Чаще всего симптомы коронавирусной инфекции сохраняются необычно долго у тех, кто перенес болезнь в легкой форме и лечился амбулаторно. К ним относятся усталость, потеря запаха и вкуса, одышка и кашель. Для описания этого состояния ввели термин «длительный COVID».