Групи ризику COVID-19— Ляшко оприлюднив нову статистику, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n147591-grupy-ryzyku-covid-19-lyashko-opryludnyv-novu-statystyku.html

Ракурс

Найчастіше COVID-19 діагностують в Україні у віковій групі 50−59 років.

На цей вік припадає п’ята частина (21,6%) усіх хворих на коронавірус. Таку нову статистику 10 грудня оприлюднив на брифінгу в МОЗ перший заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

У той же час найбільший відсоток летальних випадків в Україні фіксують в групі 60−69 років. Це 31,1% від усіх померлих, у кого була зареєстрована коронавірусна хвороба.

Понад 75% летальних випадків в Україні реєструється у віковій групі 60+, — повідомив Ляшко.

За його словами, найбільше від COVID-19 страждають люди, у яких є супутні соматичні хвороби, саме неінфекційні.

«Ракурс» розповідав, що від наслідків коронавірусу зовні здорові люди можуть страждати навіть через кілька місяців після зараження. Медики зі Швейцарії описали тривалі симптоми коронавірусу, які зберігаються у частини пацієнтів до півтора місяця і більше.

Найчастіше симптоми коронавірусної інфекції зберігаються довго у тих, хто переніс хворобу в легкій формі та лікувався амбулаторно. До них належать утома, втрата запаху і смаку, задишка і кашель. Для опису цього стану ввели термін «тривалий COVID».