«Срібло» в останній день Олімпіади завоювала українська велогонщиця. Фото: Твіттер

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На Олімпіаді-2020 у Токіо українська велогонщиця Олена Старікова завоювала срібну медаль в індивідуальному спринті.

У півфіналі вона зуміла впоратися з триразовою чемпіонкою світу і бронзовою медалісткою Лондона-2012 Лі Хвейші з Гонконгу. Про це стало відомо з трансляції Олімпіади.

У боротьбі за золото Старікова поступилася у двох заїздах світовій рекордсменці Келсі Мітчелл з Канади. Це перша медаль для України у велотреку на нинішній Олімпіаді.

Олімпійські ігри в Токіо проходять з 23 липня до 8 серпня. Українська команда вже завоювала 19 медалей: одну золоту, 6 срібних і 12 бронзових.

Нагадаємо, раніше українські веслувальниці Людмила Лузан і Анастасія Четверікова стали срібними призерами літніх Олімпійських ігор 2020 у Токіо. Українки у двійці на дистанції 500 м поступилися лише спортсменкам з Китаю, але впевнено випередили усіх інших суперниць.