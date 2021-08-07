7 серпня в зоні ООС загинув український військовий, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n158504-nazvano-im-ya-viyskovogo-yakyy-7-serpnya-zagynuv-na-donbasi.html

Ракурс

На Донбасі сьогодні, 7 серпня, в результаті здійсненого російсько-терористичними військами обстрілу в районі селища піски загинув молодший сержант військової частини А1376 (58-ма окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського) 32-річний виходець з Конотопського району Сумської області Ярослав Семеняк.

Про це повідомляється на сайті Сумської облдержадміністрації.

Молодший сержант військової частини А1376 загинув 7 серпня в результаті ворожого обстрілу з ПТКР ВОП «ПАССАТ» в районі селища Піски, — зазначається в повідомленні.

Зазначається, що загиблий з червня 2020 року служив за контрактом.

Нагадаємо, бойовики сьогодні в селищі Піски запустили протитанкову керовану ракету по автокрану, який був задіяний у відновленні пошкодженої цивільної інфраструктури. В результаті один український військовий загинув, ще один був поранений і госпіталізований у стані середньої важкості.