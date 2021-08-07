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Ракурс
7 серпня в зоні ООС загинув український військовий, фото: «Главком»

Названо ім’я військового, який 7 серпня загинув на Донбасі

7 сер 2021, 22:50
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На Донбасі сьогодні, 7 серпня, в результаті здійсненого російсько-терористичними військами обстрілу в районі селища піски загинув молодший сержант військової частини А1376 (58-ма окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського) 32-річний виходець з Конотопського району Сумської області Ярослав Семеняк.

Про це повідомляється на сайті Сумської облдержадміністрації.

Молодший сержант військової частини А1376 загинув 7 серпня в результаті ворожого обстрілу з ПТКР ВОП «ПАССАТ» в районі селища Піски, — зазначається в повідомленні.

Зазначається, що загиблий з червня 2020 року служив за контрактом.


Нагадаємо, бойовики сьогодні в селищі Піски запустили протитанкову керовану ракету по автокрану, який був задіяний у відновленні пошкодженої цивільної інфраструктури. В результаті один український військовий загинув, ще один був поранений і госпіталізований у стані середньої важкості.

Джерело: Ракурс


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