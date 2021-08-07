Бойовики запустили керовану ракету по автокрану — загинув український військовий

На Донбасі загинув український військовий, фото: «Повернись живим»

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Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських військових.

Сьогодні, 7 серпня, в населеному пункті Піски російсько-терористичні війська запустили протитанкову керовану ракету по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям щодо відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури. Про це повідомляє прес-служба Оперативно-тактичного угруповання «Схід».

В результаті військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув. Ще одного військового поранено, його стан середньої важкості.

На обстріл противника наші військові відкрили вогонь у відповідь, — зазначається в повідомленні.

Зазначається, що це не перший випадок обстрілу окупантами цивільної інфраструктури за останні час. Так, 5 серпня, російсько-терористичні війська пострілами з протитанкових гармат пошкодили житловий п’ятиповерховий будинок і цивільний автомобіль. Також було тяжко поранено місцевого жителя, який перебував у власній квартирі.

Того ж дня бойовики обстріляли околицю населеного пункту Галицинівка з артилерійських систем калібру 122 мм. В результаті було пошкоджено сільськогосподарські угіддя та дорогу.

За інформацією Telegram-каналу «Останній блокпост», загиблий — боєць 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського.

Нагадаємо, на початку липня в результаті обстрілу загинув військовий медик.