У більшості регіонів Україні 8 серпня опади не очікуються

https://racurs.ua/ua/n158493-bez-opadiv-u-bilshosti-regioniv-pogoda-v-ukrayini-na-8-serpnya-karta.html

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Погода в Україні 8 серпня у деяких районах центру та Лівобережжя ще зазнаватиме впливу вихідних атмосферних фронтів, які поступово зміщуються на схід, проте на більшість території країни вже поширить свій вплив антициклон з південного заходу, який принесе з собою переважно сонячну погоду з комфортними значеннями температури.

У східній частині, Приазов’ї та Криму можливі короткочасні дощі та грози, у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях грози, подекуди град та шквали, 15−20 м/с. На решті території — без опадів. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 8 серпня буде без опадів. Температура повітря вночі становитиме +13…+15°, вдень — +27…+29°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові буде без опадів, мінлива хмарність. Вночі та вранці слабкий туман. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +10…+12°, вдень — піднімуться до +28…+30°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде без опадів протягом доби. Термометри вночі покажуть +15…+17°, вдень — +29…+31°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Дніпрі передбачає дощ вночі та відсутність опадів вдень. Вночі температура повітря становитиме +16…+18°, вдень — +28…+30°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові також буде з дощем вночі та без опадів вдень. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі +18…+20°, вдень — +31…+33°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті буде без опадів вночі та вдень. Очікується температура повітря +12…+14° вночі та +29…+31° вдень. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 8 серпня буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.