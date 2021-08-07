Сніг встелив трасу Одеса-Миколаїв

https://racurs.ua/ua/n158492-snig-vstelyv-trasu-odesa-mykolayiv-video.html

Ракурс

Сніг засипав трасу Одеса-Миколаїв у суботу, 7 серпня. Також сьогодні на півдні України випали значні опади. Напередодні синоптики попереджали про грози, град та шквали, які очікуються у Миколаївській, Одеській, Херсонській нт низці інших областей.

Водії на трасі Одеса-Миколаїв зафіксували сніг. Про це пише місцеве видання 048.ua.

Відомо, що на автошляху в напрямку Миколаєва пройшла сильна злива. Там також випав град і сніг.

Окрім цього, негода повалила багато дерев. Нині автомобілі на окремих ділянках стоять у заторах. Відео з місця події публікують очевидці у соцмережах.

Також мешканці Миколаєва повідомляють, що в місті пройшла сильна злива з градом.

Зазначається, що вздовж «одеської» траси біля сіл Сливино, Весняне і Крива Балка випав град розміром з перепелине яйце. Водії говорять про часткове пошкодження дороги.