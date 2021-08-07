Ракурсhttps://racurs.ua/
Сніг встелив трасу Одеса-Миколаїв
Сніг встелив трасу Одеса-Миколаїв (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n158492-snig-vstelyv-trasu-odesa-mykolayiv-video.htmlРакурс
Сніг засипав трасу Одеса-Миколаїв у суботу, 7 серпня. Також сьогодні на півдні України випали значні опади. Напередодні синоптики попереджали про грози, град та шквали, які очікуються у Миколаївській, Одеській, Херсонській нт низці інших областей.
Водії на трасі Одеса-Миколаїв зафіксували сніг. Про це пише місцеве видання 048.ua.
Відомо, що на автошляху в напрямку Миколаєва пройшла сильна злива. Там також випав град і сніг.
Окрім цього, негода повалила багато дерев. Нині автомобілі на окремих ділянках стоять у заторах. Відео з місця події публікують очевидці у соцмережах.
Також мешканці Миколаєва повідомляють, що в місті пройшла сильна злива з градом.
Зазначається, що вздовж «одеської» траси біля сіл Сливино, Весняне і Крива Балка випав град розміром з перепелине яйце. Водії говорять про часткове пошкодження дороги.
.