Можливість локдауну з 4 вересня прокоментувало МОЗ

https://racurs.ua/ua/n158491-mojlyvist-lokdaunu-z-4-veresnya-prokomentuvalo-moz.html

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Чи планує уряд запроваджувати новий локдаун восени, розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін. За його словами, влада має намір дотримуватися традиційного адаптивного карантину.

Щодо чергового локдауну. Ми використовуємо і продовжуватимемо використовувати адаптивний карантин. Адаптивний карантин — це складний механізм. Але він полягає в тому, що на рівні кожної області ми можемо відслідковувати надчутливі показники, відповідно до них впроваджувати протиепідеміологічні заходи. Ми зараз хочемо відтягнути такий локдаун на максимально віддалений термін, — наголосив Кузін в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Він додав, що згідно зі світовим досвідом наприкінці осені і на початку зими більшість країн посилюють карантинні обмеження. Втім, головний санітарний лікар відкидає повідомлення у ЗМІ про нібито запровадження чергового локдауну з 4 вересня.

Ні, це не правда. Зараз немає підстав говорити про погіршення ситуації. Є регіони, в яких ми дійсно спостерігаємо погіршення епідеміологічної ситуації, або ті, по відношенню до яких ми маємо більш ретельніше відстежувати контактних осіб або слідкувати за тією або іншою ситуацією. Однак казати про те, що з 4−5-го вересня буде погіршення епідеміологічної ситуації або запроваджений локдаун, такої інформації немає, — підсумував Кузін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що локдаун в Україні не запроваджуватимуть, але загальнонаціональний карантин продовжать.

Суворий карантин в Україні знову можуть запровадити у випадку широкого розповсюдження штаму коронавірусу «Дельта». Разом з тим, у Міністерстві охорони здоров’я порадили українцям сфокусуватися на отриманні щеплення від коронавірусу, щоб восени мати власний імунітет до коронавірусу.

Джерело: «Радіо Свобода».