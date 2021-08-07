Возможность локдауна с 4 сентября прокомментировал Минздрав

https://racurs.ua/n158491-vozmojnost-lokdauna-s-4-sentyabrya-prokommentiroval-minzdrav.html

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Планирует ли правительство вводить новый локдаун осенью, рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По его словам, власти намерены придерживаться традиционного адаптивного карантина.

Об очередном локдауне. Мы используем и будем продолжать использовать адаптивный карантин. Адаптивный карантин — это сложный механизм. Но он заключается в том, что на уровне каждой области мы можем отслеживать сверхчувствительные показатели, согласно им внедрять противоэпидемические мероприятия. Мы сейчас хотим оттянуть такой локдаун на максимально отдаленные сроки, — отметил Кузин в интервью «Радио Свобода».

Он добавил, что согласно мировому опыту в конце осени и в начале зимы большинство стран усиливают карантин. Впрочем, главный санитарный врач отвергает сообщения в СМИ о якобы введении очередного локдауна с 4 сентября.

Нет, это не правда. Сейчас нет оснований говорить об ухудшении ситуации. Есть регионы, в которых мы действительно наблюдаем ухудшение эпидемиологической ситуации, или те, в отношении которых мы более тщательно будем отслеживать контактных лиц или следить за той или иной ситуацией. Однако говорить о том, что с 4−5 сентября будет ухудшение эпидемиологической ситуации или введен локдаун, такой информации нет, — подытожил Кузин.

Напомним, ранее сообщалось, что локдаун в Украине не будут вводить, но общенациональный карантин продлят.

Строгий карантин в Украине снова могут ввести в случае широкого распространения штамма коронавируса «Дельта». Вместе с тем, в Министерстве здравоохранения посоветовали украинцам сфокусироваться на получении прививки от коронавируса, чтобы осенью иметь собственный иммунитет от коронавируса.

Источник: «Радио Свобода».