Сборная Украины по футболу получила нового тренера

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Сборная Украины по футболу получила нового главного тренера. Им стал экс-футболист «Динамо» Сергей Ребров. Эту информацию подтвердил глава комитета национальных сборных команд Украинской ассоциации футбола (УАФ) Мирон Маркевич.

О назначении Реброва Маркевичу сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

Мне сообщил, что Ребров будет главным тренером, — сказал Маркевич.

По его словам, имя нового главного тренера сборной Украины официально объявят в понедельник.

Хочу пожелать Сергею Реброву, которого 9 августа назначат новым главным тренером национальной сборной Украины, успехов. Он всегда может рассчитывать на мою поддержку, — сказал Маркевич.

Также он заявил о своем решении завершить работу главы комитета национальных сборных Украины.

Считаю, что верой и правдой служил украинскому футболу пять лет, занимая эту должность в УАФ, — подытожил он.



Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил, что покидает национальную команду в связи с окончанием пятилетнего контракта. Под руководством Шевченко в 2021 году сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала Чемпионата Европы. Главными кандидатами на пост тренера «желто-синих» был Мирон Маркевич и Сергей Ребров.

Источник: META-Ratings