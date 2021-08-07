Сборная Украины по футболу получила нового тренера

Сборная Украины по футболу получила нового тренераhttps://racurs.ua/n158490-sbornaya-ukrainy-po-futbolu-poluchila-novogo-trenera.htmlРакурс
Сборная Украины по футболу получила нового главного тренера. Им стал экс-футболист «Динамо» Сергей Ребров. Эту информацию подтвердил глава комитета национальных сборных команд Украинской ассоциации футбола (УАФ) Мирон Маркевич.
О назначении Реброва Маркевичу сообщил президент УАФ Андрей Павелко.
Мне сообщил, что Ребров будет главным тренером, — сказал Маркевич.
По его словам, имя нового главного тренера сборной Украины официально объявят в понедельник.
Хочу пожелать Сергею Реброву, которого 9 августа назначат новым главным тренером национальной сборной Украины, успехов. Он всегда может рассчитывать на мою поддержку, — сказал Маркевич.
Также он заявил о своем решении завершить работу главы комитета национальных сборных Украины.
Считаю, что верой и правдой служил украинскому футболу пять лет, занимая эту должность в УАФ, — подытожил он.
Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил, что покидает национальную команду в связи с окончанием пятилетнего контракта. Под руководством Шевченко в 2021 году сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала Чемпионата Европы. Главными кандидатами на пост тренера «желто-синих» был Мирон Маркевич и Сергей Ребров.
Источник: META-Ratings