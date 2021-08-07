Збірна України з футболу отримала нового тренера

https://racurs.ua/ua/n158490-zbirna-ukrayiny-z-futbolu-otrymala-novogo-trenera.html

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Збірна України з футболу отримала нового головного тренера. Ним став екс-футболіст «Динамо» Сергій Ребров. Цю інформацію підтвердив очільник комітету національних збірних команд Української асоціації футболу (УАФ) Мирон Маркевич.

Про призначення Реброва Маркевичу повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

Мені повідомив, що Ребров буде головним тренером, — сказав Маркевич.

За його словами, ім’я нового головного тренера збірної України офіційно оголосять у понеділок.

Хочу побажати Сергію Реброву, якого 9 серпня призначать новим головним тренером національної збірної України, успіхів. Він завжди може розраховувати на мою підтримку, — сказав Маркевич.

Також Маркевич заявив про своє рішення завершити роботу на посаді глави комітету національних збірних України.

Вважаю, що вірою і правдою служив українському футболу п’ять років, обіймаючи цю посаду в УАФ, — підсумував він.



Нагадаємо, раніше головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив, що залишає національну команду у зв’язку із закінченням п’ятирічного контракту. Під керівництвом Шевченка у 2021 році збірна України вперше в історії дійшла до чвертьфіналу Чемпіонату Європи. Головними кандидатами на посаду тренера «жовто-блакитних» був Мирон Маркевич та Сергій Ребров.

Джерело: META-Ratings