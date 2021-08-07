Фото: 2020 Kuncoro Widyo Rumpoko/Pacific Press/Sipa USA/AP Images

https://racurs.ua/ua/n158489-indoneziya-vidmovylasya-vid-testu-na-cnotu-dlya-jinok-v-armiyi.html

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Індонезія відмовилася від «тесту на цноту» для жінок в армії — командувач армією скасував так званий «тест двома пальцями» для жінок-новобранців.

Про це повідомляє правозахисна організація Human Rights Watch.

Раніше індонезійські медики проводили обов’язкову перевірку на незайманість серед жінок. Тих, хто її не проходив, не брали до лав військовослужбовців збройних сил країни.

Нині командувач армією Індонезії, генерал Андік Перкаса повідомив армійському командуванню, що медичне обстеження в процесі набору на службу жінок-офіцерів має бути аналогічним медичному обстеженню чоловіків, що означає закінчення так званого «тесту на незайманість».

За його словами, претендентів необхідно оцінювати лише за їхньою здатністю брати участь у фізичній підготовці. Окрім цього, заява на вступ до шлюбу військовослужбовців-чоловіків віднині має охоплювати лише «адміністративні запитання» без медичного огляду наречених офіцерів.

У Human Rights Watch зазначили, що країна Південно-Східної Азії позбувається образливого, ненаукового і дискримінаційного «тесту на цноту», який застосовувався до жінок-новобранців впродовж десятиліть. У деяких випадках ця практика поширювалася й на жінок-наречених військовослужбовців.

Правозахисна організація назвала «перевірку на незайманість» формою гендерного насильства, яка включає інвазивну практику введення двох пальців у піхву, щоб, ймовірно, оцінити, чи займалася жінка раніше сексом. У листопаді 2014 року Всесвітнє організація охорони здоров’я випустила керівні принципи, в яких було вказано: «Немає місця перевірці на невинність (або „тесту двох пальців“); він немає жодного наукового підґрунтя».

Раніше від подібних «тестів» відмовилася індонезійська поліція, проте в армії практика й надалі застосовувалася. Індонезійська спільнота акушерства і гінекології та Медична асоціація Індонезії не втручалися у дії військових й не вимагали припинити проведення дискримінаційних процедур щодо жінок.

Джерело: Human Rights Watch