Фото: 2020 Kuncoro Widyo Rumpoko/Pacific Press/Sipa USA/AP Images

https://racurs.ua/n158489-indoneziya-otkazalas-ot-testa-na-devstvennost-dlya-jenschin-v-armii.html

Ракурс

Индонезия отказалась от «теста на девственность» для женщин в армии — командующий армией отменил так называемый «тест двумя пальцами» для женщин-новобранцев.

Об этом сообщает правозащитная организация Human Rights Watch.

Ранее индонезийские медики проводили обязательную проверку на девственность среди женщин. Тех, кто ее не проходил, не принимали в ряды военнослужащих вооруженных сил страны.

Сейчас командующий армией Индонезии, генерал Андик Перкаса сообщил армейскому командованию, что медицинское обследование в процессе набора на службу женщин-офицеров должно быть аналогичным медицинскому обследованию мужчин, что знаменует окончание так называемого «теста на девственность».

По его словам, претенденток необходимо оценивать только по их физической подготовке. Кроме этого, заявление на вступление в брак военнослужащих-мужчин отныне должно охватывать лишь «административные вопросы» без медицинского осмотра невест офицеров.

В Human Rights Watch отметили, что страна Юго-Восточной Азии избавляется оскорбительного, ненаучного и дискриминационного «теста на девственность», который применялся к женщинам-новобранцам на протяжении десятилетий. В некоторых случаях эта практика распространялась и на женщин-невест военнослужащих.

Правозащитная организация назвала «проверку на девственность» формой гендерного насилия, которая включает инвазивную практику введения двух пальцев во влагалище, чтобы, вероятно, оценить, занималась ли женщина ранее сексом. В ноябре 2014 года Всемирная организация здравоохранения выпустила руководящие принципы, в которых было указано: «Нет места проверке на девственность (или „тесту двух пальцев“); он не имеет никакого научного основания».

Раньше от подобных «тестов» отказалась индонезийская полиция, однако в армии практика все еще применялась. Индонезийское сообщество акушерства и гинекологии и Медицинская ассоциация Индонезии не вмешивались в действия военных и не требовали прекратить проведение дискриминационных процедур в отношении женщин.

Источник: Human Rights Watch