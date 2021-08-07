Штамм «Дельта» опасен для беременных - медики

https://racurs.ua/n158488-shtamm-delta-opasen-dlya-beremennyh-mediki.html

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Штамм коронавируса «Дельта» является наиболее опасным для беременных женщин. Такое мнение высказала профессор акушерства из нидерландского Утрехта Китти Блуменкамп (UMC Utrecht).

Об этом сообщает издание AD со ссылкой на комментарий медиков, работающих в больницах Утрехта.

В нидерландском городе, как указывают специалисты, в последние недели увеличилось количество госпитализаций с коронавирусной инфекцией среди беременных женщин, которые не были вакцинированы. У них диагностировано сложное течение болезни. Врачи описывают пациенток как «молодых, стройных, белых женщин без COVID-прививок».

Эти женщины не вакцинированы, а также не имеют каких-либо сопутствующих заболеваний. Однако, они тяжело болеют (на COVID-19 — ред.), — цитирует издание Блуменкамп.

Вместе с тем, она добавила, что беременные женщины должны сами решать, хотят ли они вакцинироваться или нет. Однако они должны быть хорошо информированы и осознавать последствия отказа от вакцинации. После родов женщина может находиться на аппарате искусственной вентиляции легких в отделении интенсивной терапии. В частности, в Утрехте на прошлой неделе были четыре беременные женщины с коронавирусной инфекцией.

Подобная ситуация наблюдается и в Великобритании — там у 99% беременных женщин с COVID-19 не было прививки.

Напомним, с мая в Нидерландах рекомендуют всем беременным женщинам делать прививки вакцинами Pfizer или Moderna, которые были признаны безопасными и эффективными.

Кроме этого, страна с 8 августа вводит штраф в 95 евро для путешественников, которые не имеют доказательств полной вакцинации или отрицательного теста на коронавирус.

Источник: AD