Торнадо в Словакии срывал крыши домов

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Ракурс

Торнадо в Словакии длился всего несколько минут, однако успел натворить беды. Смерч прошелся по селу Петковци, расположенному на востоке соседней страны в районе Вран над Топлоу.

Очевидцы сообщили о торнадо 5 августа. Ветер развил скорость около 200 км/ч, что соответствует показателю F2 (значительный смерч) по международной шкале классификации силы торнадо.

Торнадо разбивал окна, выворачивал деревья, повреждал здания и срывал крыши с домов жителей Петковци.

Когда это началось, я был в ратуше и услышал шум. Вышел на улицу посмотреть, что происходит. И увидел торнадо, в котором летала одежда, бумаги, различные предметы, — рассказал глава села Павол Гибала.

Стихия повредила в населенном пункте ряд зданий. Также много деревьев упали на автодороги, усложнив движение. Кроме этого, торнадо разрушил линию электропередач. На месте происшествия работали спасатели.

Напомним, в конце июня сверхмощный торнадо убил пять человек и ранил еще свыше 100 близ чешского города Годонин. Смерч превратил дома в руины, а также значительные повреждения получили линии электропередач и автомобили. Вслед за торнадо в регионе прошел сильный ливень с градом размером в теннисный мяч.

Источник: «Мукачево.нет»