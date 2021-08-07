Торнадо у Словаччині зривав дахи будинків як папірці

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Торнадо у Словаччині тривав всього кілька хвилин, проте встиг накоїти лиха. Смерч пройшовся селом Петковце, розташованим на сході сусідньої країни в районі Вранов над Топлоу.

Очевидці повідомили про торнадо 5 серпня. Вітер розвинув швидкість близько 200 км/год, що відповідає показнику F2 (значний смерч) за міжнародною шкалою класифікації сили торнадо.

Торнадо розбивав вікна, вивертав дерева, пошкоджував будівлі і зривав дахи з домівок мешканців Петковце.

Коли це почалося, я був у ратуші і почув шум. Вийшов на вулицю подивитися, що відбувається. І побачив вирій, в якому летів одяг, папери, різні предмети, — розповів сільський голова Павол Гібала.

Стихія пошкодила у населеному пункті низку будівель. Також багато дерев впали на автошляхи, ускладнивши рух. Окрім цього, торнадо зруйнував лінію електропередач. На місці події працювали рятувальники.

Нагадаємо, наприкінці червня надпотужний торнадо вбив п’ятьох осіб й поранив ще понад 100 поблизу чеського міста Годонін. Смерч перетворив будинки на руїни, також значних пошкоджень зазнали лінії електропередач й автомобілі. Окрім торнадо у регіоні пройшла сильна злива з градом розміром у тенісний м’яч.

Джерело: «Мукачево.нет»