Яку угоду розірвуть з РФ після “Кримської платформи”, назвав Кравчук

https://racurs.ua/ua/n158486-yaku-ugodu-rozirvut-z-rf-pislya-krymskoyi-platformy-nazvav-kravchuk.html

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Яку угоду Київ планує розірвати з Росією у разі успіху «Кримської платформи», розповів екс-президент й очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

На думку політика, нині «неможливо» денонсувати угоду з Москвою про базування Чорноморського флоту Росії в окупованому Криму. Кравчук переконаний, що це питання можна ставити в разі успіху «Кримської платформи» й повернення півострова під контроль України.

Зараз головне — запропонована Зеленським і підтримана багатьма країнами «Кримська платформа»… Росія створила окрему спецгрупу для її блокування, вбачаючи там небезпеку. Ось, коли питання повернення Криму хоч трішечки почне просуватися вперед і ми побачимо позитивні кроки, тоді, думаю, може бути поставлено і питання денонсації договору. А зараз воно, став його чи ні, не має реальної сили, — зазначив Кравчук в інтерв’ю виданню «Лівий берег».



Нагадаємо, у 2014 році президент країни-агресора Володимир Путін підписав закон РФ про припинення дії угод, що стосуються перебування Чорноморського флоту Росії на території України. Документ передбачав припинення дії угод між Києвом і Москвою про параметри поділу Чорноморського флоту, статус і умови його перебування на території України. У Міністерстві закордонних справ України тоді заявили, що денонсація Кремлем угод означатиме нелегітимність перебування у Криму російського флоту.

Джерело: «Лівий берег».