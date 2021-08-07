Найвищу ракету в історії космонавтики зібрала SpaceX

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Ракурс

SpaceX, приватна американська космічна компанія Ілона Маска, зібрала найвищу ракету в історії космонавтики. Космічний човник Starship, котрий планують використовувати для міжпланетних польотів (зокрема пілотованих польотів на Місяць і Марс), вже встановили на важкий носій Super Heavy.

Висота ракети — понад 118 метрів, що на сім метрів перевищує показники попереднього рекордсмена — американської ракети «Сатурн-5», яка відправляла людей на Місяць. Про це повідомляє SpaceX на власній Твіттер-сторінці.

До відправлення Starship у космос ще далеко. Нині компанія винахідника Ілона Маска тестує прототип ракети. Після тестування ракету розберуть і вивчатимуть на предмет виявлення можливих дефектів.

Перший прототип корабля Starship запустять у близько-орбітальний політ. З нього обидва ступені ракети повернуть на Землю. SpaceX має намір провести цей запуск ще цьогоріч.

Нагадаємо, SpaceX у 2018 році зайнялася розробкою свого космічного корабля. Згодом розпочалося тестування гігантських двигунів ракети. У 2019 році стартувало зведення космодрому Starbase у штаті Техас, де відбуваються випробування. Цьогоріч у травні прототип корабля вперше успішно повернувся на Землю, проте була зафіксована невелика пожежа.

Starship розроблений для доставки людей і вантажів на орбіту Землі, Місяця, Марсу та інших об'єктів у космосі.