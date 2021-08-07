G7 - Іран стоїть за атакою на Mercer Street в Аравійському морі

https://racurs.ua/ua/n158484-g7-iran-stoyit-za-atakou-na-mercer-street-v-araviyskomu-mori.html

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«Велика сімка» (G7) на рівні очільників зовнішньополітичних відомств США, Німеччини, Франції, Італії, Канади, Японії і Великої Британії, заявила, що Іран стояв за нападом на танкер Mercer Street біля берегів Омана 29 липня. Тоді загинуло двоє осіб — британський охоронець та член екіпажу з Румунії. У G7 вказали на наявність доказів агресивних дій Тегерану.

Про це йдеться у спільній заяві глав МЗС G7, розміщеній на сайті МЗС Німеччини.

Ми засуджуємо незаконний напад на торгове судно Mercer Street біля узбережжя Омана 29 липня, внаслідок чого загинули громадяни Великої Британії та Румунії. Це навмисна і цілеспрямована атака, яка явно порушує міжнародне право. Усі докази однозначно вказують на Іран, — наголошується у заяві.

Дипломати «Великої сімки» зазначили, що одностайно підтримують безпеку на морі та захист комерційного судноплавства. Також G7 закликало Тегеран припинити будь-яку діяльність, що суперечить резолюціям Ради безпеки ООН й сприяти миру і безпеці в регіоні.

Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб захистити судноплавство, яке має важливе значення для світової економіки, щоб воно могло відбуватися вільно і без загрози насильства, — додали у G7.

Нагадаємо, у ніч з 29 на 30 липня в Аравійському морі біля берегів Оману танкер-хімовоз Mercer Street зазнав нападу з безпілотника, внаслідок чого загинули двоє осіб. Танкер належить японській компанії та ходить під ліберійським прапором. Оператором Mercer Street є ізраїльська компанія Zodiac Maritime.