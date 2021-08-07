G7 - Иран стоит за атакой на Mercer Street в Аравийском море

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«Большая семерка» (G7) на уровне глав внешнеполитических ведомств США, Германии, Франции, Италии, Канады, Японии и Великобритании, заявила, что Иран стоял за нападением на танкер Mercer Street у берегов Омана 29 июля. Тогда погибли два человека — британский охранник и член экипажа из Румынии. В G7 указали на наличии доказательств агрессивных действий Тегерана.

Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД G7, размещенном на сайте МИД Германии.

Мы осуждаем незаконное нападение на торговое судно Mercer Street у побережья Омана 29 июля, в результате чего погибли граждане Великобритании и Румынии. Это намеренная и целенаправленная атака, которая явно нарушает международное право. Все доказательства однозначно указывают на Иран, — отмечается в заявлении.

Дипломаты «Большой семерки» отметили, что единодушно поддерживают безопасность на море и защиту коммерческого судоходства. Также G7 призвала Тегеран прекратить любую деятельность, противоречащую резолюциям Совета безопасности ООН и способствовать миру и безопасности в регионе.

Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы защитить судоходство, которое имеет важное значение для мировой экономики, чтобы оно могло существовать свободно и без угрозы насилия, — добавили в G7.

Напомним, в ночь с 29 на 30 июля в Аравийском море у берегов Омана танкер-химовоз Mercer Street подвергся нападению беспилотника, в результате чего погибли два человека. Танкер принадлежит японской компании и ходит под либерийским флагом. Оператором Mercer Street является израильская компания Zodiac Maritime.