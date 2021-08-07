Рейтинг Украины обновило агентство Fitch

https://racurs.ua/n158483-reyting-ukrainy-obnovilo-agentstvo-fitch.html

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Fitch Ratings, влиятельное международное рейтинговое агентство, улучшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Украины в иностранной валюте со стабильного до позитивного. Сам рейтинг Украины был подтвержден на уровне «B» (свидетельствует о наличии значительных кредитных рисков, однако при этом остается ограниченная «подушка безопасности»).

На такое решение Fitch Ratings повлияли относительная устойчивость Украины к пандемии коронавируса и ожидаемое снижение госдолга к ВВП до 57% в 2021 году благодаря перевыполнению бюджету и восстановлению экономики. В пресс-релизе рейтингового агентства отметили, что международные резервы Украины имеют тренд к росту, и страна восстановила доступ к коммерческому и внешнему финансированию.

Fitch прогнозирует, что дефицит госбюджета снизится в 2021 году до 4% ВВП. Эксперты также указывают, что денежные остатки Кабмина на конец июля в 2 млрд долл. (82% из которых в валюте) и 2,7 млрд долл. от нового транша МВФ помогут Киеву пройти пик внешних выплат 2,2 млрд долл. в сентябре и осуществить бюджетные расходы.

Агентство прогнозирует инфляцию на уровне 9,2%. По мнению Fitch, в 2022 году рост украинской экономики замедлится до 3,9% при инфляции 6%, а в 2023 году — до 3,5%.

Источник: «Интерфакс-Украина»