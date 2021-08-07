Рейтинг України оновило агентство Fitch

https://racurs.ua/ua/n158483-reytyng-ukrayiny-onovylo-agentstvo-fitch.html

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Fitch Ratings, впливове міжнародне рейтингове агентство, поліпшило прогноз довгострокового рейтингу дефолту емітента України в іноземній валюті зі стабільного до позитивного. Сам рейтинг України був підтверджений на рівні «B» (свідчить про наявність значних кредитних ризиків, проте при цьому залишається обмежена «подушка безпеки»).

На таке рішення Fitch Ratings вплинули відносна стійкість України до пандемії коронавірусу і очікуване зниження держборгу до ВВП до 57% цьогоріч завдяки перевиконанню бюджету і відновленню економіки. У прес-релізі рейтингового агентства зауважили, що міжнародні резерви України мають тренд до зростання, і країна відновила доступ до комерційного і зовнішнього фінансування.

Fitch прогнозує, що дефіцит держбюджету знизиться у 2021 році до 4% ВВП. Експерти також вказують, що грошові залишки Кабміну на кінець липня у 2 млрд дол. (82% з яких у валюті) і 2,7 млрд дол. від нового траншу МВФ допоможуть Києву пройти пік зовнішніх виплат 2,2 млрд дол. у вересні та здійснити бюджетні витрати.

Агентство прогнозує інфляцію на рівні 9,2%. На думку Fitch, в 2022 році зростання української економіки сповільниться до 3,9% при інфляції 6%, а в 2023 році — до 3,5%.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»