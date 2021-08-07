Боксер Хижняк став срібним призером Олімпіади-2020 (ФОТО)

Боксер Хижняк став срібним призером Олімпіади-2020

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Ракурс

Боксер Олександр Хижняк став срібним призером Олімпіади-2020 — у фінальному поєдинку «полтавський танк» поступився бразильцю Еберту Соузі.

26-річний Хижняк — віце-чемпіон з боксу. Український боксер пройшов усю турнірну сітку в Токіо на шляху до фіналу — почергово вибив суперників з Японії, Домініканської Республіки та Філіппін. У вирішальному бою за «золото» українець бився проти представника Бразилії. Обидва спортсмени раніше вже зустрічалися на рингу у 2019 та 2020 роках. Тоді двічі перемагав українець.

«Полтавський танк» повністю домінував перші два раунди в рингу. Проте в останньому раунді за півтори хвилини до кінця пропустив зустрічний удар і впав. Він одразу встав на ноги, але трохи похитнувся. Рефері прийняв досить спірне рішення зупинити бій й віддати перемогу Соузі.

На момент зупинки бою Хижняк перемагав за оцінками усіх суддів з рахунком 20−18. Таким чином бразильцеві для перемоги потрібен був лише нокаут, що він і реалізував.