“Срібло” Олімпіади-2020 вибороли українські каноїстки

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Ракурс

Українські веслувальниці Людмила Лузан і Анастасія Четверікова стали срібними призерами літніх Олімпійських ігор 2020 у Токіо. Про це у Фейсбук повідомив Національний олімпійський комітет України.

Каноїстки Лузан та Четверікова у двійці на дистанції 500 метрів поступилися лише спортсменкам з Китаю, але впевнено випередили усіх інших суперниць. Третє місце на фініші розіграли Канада та Німеччина. Раніше в одиночному спринті на 200 метрів Лузан здобула «бронзу».

До фіналу українки пробилися, завдяки двом перемогам — вони виграли відбірковий заїзд, а потім — перемогли у півфіналі.

Нагадаємо, український каратист Станіслав Горуна став бронзовим призером Олімпійських ігор у Токіо. Горуна завоював «бронзу», виступаючи у вазі до 75 кг.

Українські олімпійці зможуть отримати грошову винагороду від держави за зароблені медалі — від 55 до 125 тис. дол.