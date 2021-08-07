«Серебро» Олимпиады-2020 завоевали украинские каноистки

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Ракурс

Украинские спортсменки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова стали серебряными призерами летних Олимпийских игр 2020 в Токио. Об этом в Фейсбук сообщил Национальный олимпийский комитет Украины.

Каноистки Лузан и Четверикова в двойке на дистанции 500 метров уступили лишь спортсменкам из Китая, но уверенно опередили всех соперниц. Третье место на финише разыграли Канада и Германия. Ранее в одиночном спринте на 200 метров Лузан получила «бронзу».

В финал украинки пробились, благодаря двум победам, — они выиграли отборочный заезд, а затем — победили в полуфинале.

Напомним, украинский каратист Станислав Горуна стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио. Горуна завоевал «бронзу», выступая в весе до 75 кг.

Украинские олимпийцы смогут получить денежное вознаграждение от государства за заработанные медали — от 55 до 125 тыс. долл.