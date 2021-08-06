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Ракурс
На «Крымскую платформу» приедет глава МИД Австрии – детали

На «Крымскую платформу» приедет глава МИД Австрии — детали

6 авг 2021, 22:21
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«Крымскую платформу» официально поддержала Австрия, глава Министерства иностранных дел страны Александр Шалленберг присоединится к саммиту 23 августа.

Об этом сообщили в федеральном министерстве европейских и международных дел Республики Австрия изданию «Укринформ».

Участие министра иностранных дел Австрии станет четким сигналом поддержки украинской инициативы по созданию «Крымской платформы», — заявили в ведомстве.

Комментируя позицию Австрии, в министерстве подчеркнули, что «Австрия приветствует инициативу Украины собрать вместе международное сообщество для того, чтобы вопрос недопустимой незаконной аннексии Крыма и ее последствий оставался в международной повестке дня».

Уважение к международному праву и уважение к территориальной целостности является краеугольным камнем европейского порядка безопасности. Поэтому Австрия осуждает незаконную аннексию и милитаризацию Крымского полуострова Российской Федерацией и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, — сообщили в МИД Австрии.

Напомним, саммит «Крымская платформа», проведение которого запланировано на 23 августа, объединит десятки государств и международных организаций. Страны-участницы уже практически завершили согласование Крымской декларации — документа, который должен быть провозглашен по итогам саммита.


Украинская власть готовит долгосрочную концепция работы платформы по пяти приоритетным направлениям — политика непризнания незаконной аннексии Крыма, санкции, безопасность в Азово-Черноморском регионе, защита прав человека и соблюдения международного гуманитарного права, экологические и экономические последствия аннексии.

Источник: «Укринформ»

Источник: Ракурс


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