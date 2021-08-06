На «Кримську платформу» приїде очільник МЗС Австрії – деталі. Фото: Слово і діло

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«Кримську платформу» офіційно підтримала Австрія, очільник Міністерства закордонних справ країни Олександр Шалленберг приєднається до саміту 23 серпня.

Про це повідомили у федеральному міністерстві європейських та міжнародних справ Республіки Австрія виданню «Укрінформ».

Участь міністра закордонних справ Австрії стане чітким сигналом підтримки української ініціативи зі створення «Кримської платформи», — заявили у відомстві.

Коментуючи позицію Австрії, у міністерстві зазначили, що «Австрія вітає ініціативу України зібрати разом міжнародне співтовариство для того, щоб питання неприпустимої незаконної анексії Криму та її наслідків залишалося у міжнародному порядку денному».

Повага до міжнародного права та повага до територіальної цілісності є наріжним каменем європейського порядку безпеки. Тому Австрія засуджує незаконну анексію і мілітаризацію Кримського півострова Російською Федерацією та підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, — наголосили в МЗС Австрії.

Нагадаємо, саміт «Кримська платформа», проведення якого заплановано на 23 серпня, об'єднає десятки держав і міжнародних організацій. Країни-учасниці вже практично завершили узгодження Кримської декларації — документа, який має бути проголошений за підсумками саміту.

Українська влада готує довгострокову концепцію роботи платформи за п’ятьма пріоритетними напрямками — політика невизнання протиправної анексії Криму, санкції, безпека в Азово-Чорноморському регіоні, захист прав людини й дотримання міжнародного гуманітарного права, екологічні та економічні наслідки анексії.

Джерело: «Укрінформ»