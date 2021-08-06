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7 серпня – яке свято та хто відзначає день ангела. Фото: Укрінформ
7 серпня — яке свято та хто відзначає день ангелаhttps://racurs.ua/ua/n158477-7-serpnya-yake-svyato-ta-hto-vidznachaie-den-angela.htmlРакурс
7 серпня церковне свято Успіння праведної Анни, матері Богородиці. У народі свято отримало назву Анна Літня.
Праведних Іоакима та Анну називають богоотцями, бо вони є пращурами Ісуса Христа. Подружжя настільки шанують, що в кінці кожного церковного богослужіння моляться про їхнє заступництво та благословення.
Свята Анна в народі стала символом сімейного життя і покровителькою всіх жінок. Люди моляться їй про допомогу в зачатті та зціленні безпліддя.
Народні прикмети:
- світла і тепла погода випала в цей день — зима буде без снігу;
- ранок видався холодним 7 серпня — зима настане рано і буде морозною;
- мурашники стали більшими — зима буде холодною.
День ангела святкують Анна, Макар, Олександр та Микола.
День в історії:
- у 1932 році в СРСР було введено «закон про три колоски», згідно з яким за крадіжку державної та колективної власності в великих розмірах була введена смертна кара;
- у 1968 році в Лондоні натовп протестувальників проти утисків українських поетів і письменників закидав камінням посольство СРСР;
- у 1970 році відбувся перший комп’ютерний шаховий турнір;
- у 1974 році французький вуличний канатоходець Філіп Петі пройшов по канату, натягнутому між Північною і Південною вежами-близнюками всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку;
- у 1993 році Букінгемський палац в Лондоні вперше був відкритий для відвідування туристами.
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