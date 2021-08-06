7 серпня – яке свято та хто відзначає день ангела. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n158477-7-serpnya-yake-svyato-ta-hto-vidznachaie-den-angela.html

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7 серпня церковне свято Успіння праведної Анни, матері Богородиці. У народі свято отримало назву Анна Літня.

Праведних Іоакима та Анну називають богоотцями, бо вони є пращурами Ісуса Христа. Подружжя настільки шанують, що в кінці кожного церковного богослужіння моляться про їхнє заступництво та благословення.

Свята Анна в народі стала символом сімейного життя і покровителькою всіх жінок. Люди моляться їй про допомогу в зачатті та зціленні безпліддя.

Народні прикмети:

світла і тепла погода випала в цей день — зима буде без снігу;

ранок видався холодним 7 серпня — зима настане рано і буде морозною;

мурашники стали більшими — зима буде холодною.

День ангела святкують Анна, Макар, Олександр та Микола.

День в історії: