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Ракурс
7 серпня – яке свято та хто відзначає день ангела. Фото: Укрінформ

7 серпня — яке свято та хто відзначає день ангела

6 сер 2021, 21:27
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7 серпня церковне свято Успіння праведної Анни, матері Богородиці. У народі свято отримало назву Анна Літня.

Праведних Іоакима та Анну називають богоотцями, бо вони є пращурами Ісуса Христа. Подружжя настільки шанують, що в кінці кожного церковного богослужіння моляться про їхнє заступництво та благословення.

Свята Анна в народі стала символом сімейного життя і покровителькою всіх жінок. Люди моляться їй про допомогу в зачатті та зціленні безпліддя.

Народні прикмети:

  • світла і тепла погода випала в цей день — зима буде без снігу;
  • ранок видався холодним 7 серпня — зима настане рано і буде морозною;
  • мурашники стали більшими — зима буде холодною.

День ангела святкують Анна, Макар, Олександр та Микола.


День в історії:

  • у 1932 році в СРСР було введено «закон про три колоски», згідно з яким за крадіжку державної та колективної власності в великих розмірах була введена смертна кара;
  • у 1968 році в Лондоні натовп протестувальників проти утисків українських поетів і письменників закидав камінням посольство СРСР;
  • у 1970 році відбувся перший комп’ютерний шаховий турнір;
  • у 1974 році французький вуличний канатоходець Філіп Петі пройшов по канату, натягнутому між Північною і Південною вежами-близнюками всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку;
  • у 1993 році Букінгемський палац в Лондоні вперше був відкритий для відвідування туристами.

Джерело: Ракурс


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