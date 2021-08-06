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Ракурс
7 августа – какой праздник и кто отмечает день ангела. Фото: Укринформ

7 августа — какой праздник и кто отмечает день ангела

6 авг 2021, 21:27
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7 августа церковный праздник Успение праведной Анны, матери Богородицы. В народе праздник получил название Анна Летняя.

Праведных Иоакима и Анну называют богоотцами, поскольку они являются предками Иисуса Христа. Супругов настолько уважают, что в конце каждого церковного богослужения молятся об их покровительство и благословение.

Святая Анна в народе стала символом семейной жизни и покровительницей всех женщин. Люди молятся ей о помощи в зачатии и исцелении бесплодия.

Народные приметы:

  • светлая и теплая погода выпала в этот день — зима будет без снега;
  • утро выдалось холодным 7 августа — зима наступит рано и будет морозная;
  • муравейники стали большими — зима будет холодной.

День ангела отмечают Анна, Макар, Александр и Николай.


День в истории:

  • в 1932 году в СССР был введен «закон о трех колосках», согласно которому за кражу государственной и коллективной собственности в крупных размерах была введена смертная казнь;
  • в 1968 году в Лондоне толпа протестующих против притеснений украинских поэтов и писателей забросала камнями посольство СССР;
  • в 1970 году состоялся первый компьютерный шахматный турнир;
  • в 1974 году французский уличный канатоходец Филипп Пети прошел по канату, натянутому между Северной и Южной башнями-близнецами всемирного торгового центра в Нью-Йорке;
  • в 1993 году Букингемский дворец в Лондоне впервые был открыт для посещения туристами.

Источник: Ракурс


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