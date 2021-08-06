7 августа – какой праздник и кто отмечает день ангела. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n158477-7-avgusta-kakoy-prazdnik-i-kto-otmechaet-den-angela.html

Ракурс

7 августа церковный праздник Успение праведной Анны, матери Богородицы. В народе праздник получил название Анна Летняя.

Праведных Иоакима и Анну называют богоотцами, поскольку они являются предками Иисуса Христа. Супругов настолько уважают, что в конце каждого церковного богослужения молятся об их покровительство и благословение.

Святая Анна в народе стала символом семейной жизни и покровительницей всех женщин. Люди молятся ей о помощи в зачатии и исцелении бесплодия.

Народные приметы:

светлая и теплая погода выпала в этот день — зима будет без снега;

утро выдалось холодным 7 августа — зима наступит рано и будет морозная;

муравейники стали большими — зима будет холодной.

День ангела отмечают Анна, Макар, Александр и Николай.

День в истории: