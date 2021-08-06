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7 августа – какой праздник и кто отмечает день ангела. Фото: Укринформ
7 августа — какой праздник и кто отмечает день ангелаhttps://racurs.ua/n158477-7-avgusta-kakoy-prazdnik-i-kto-otmechaet-den-angela.htmlРакурс
7 августа церковный праздник Успение праведной Анны, матери Богородицы. В народе праздник получил название Анна Летняя.
Праведных Иоакима и Анну называют богоотцами, поскольку они являются предками Иисуса Христа. Супругов настолько уважают, что в конце каждого церковного богослужения молятся об их покровительство и благословение.
Святая Анна в народе стала символом семейной жизни и покровительницей всех женщин. Люди молятся ей о помощи в зачатии и исцелении бесплодия.
Народные приметы:
- светлая и теплая погода выпала в этот день — зима будет без снега;
- утро выдалось холодным 7 августа — зима наступит рано и будет морозная;
- муравейники стали большими — зима будет холодной.
День ангела отмечают Анна, Макар, Александр и Николай.
День в истории:
- в 1932 году в СССР был введен «закон о трех колосках», согласно которому за кражу государственной и коллективной собственности в крупных размерах была введена смертная казнь;
- в 1968 году в Лондоне толпа протестующих против притеснений украинских поэтов и писателей забросала камнями посольство СССР;
- в 1970 году состоялся первый компьютерный шахматный турнир;
- в 1974 году французский уличный канатоходец Филипп Пети прошел по канату, натянутому между Северной и Южной башнями-близнецами всемирного торгового центра в Нью-Йорке;
- в 1993 году Букингемский дворец в Лондоне впервые был открыт для посещения туристами.
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