Звездопад Персеиды в августе – когда и где наблюдать украинцам. Фото: streetastronomy.com.ua

https://racurs.ua/n158476-zvezdopad-perseidy-v-avguste-kogda-i-gde-nabludat-ukraincam.html

Ракурс

Звездопад Персеиды считается одним из самых мощных метеорных потоков. В этом году ожидается около 100 метеоров в час — гораздо больше, чем во время других звездопадов.

Жители Украины наблюдают это космическое явление ежегодно с 17 июля по 24 августа. Самые активные дни приходятся на 8−16 августа.

Пик звездопада в 2021 году придется на ночь с 12 на 13 августа. Об этом свидетельствуют данные астрономического календаря главной астрономической обсерватории НАН Украины.

Для того чтобы увидеть событие во всей красе, рекомендуется смотреть на небо с 23.00 до рассвета. Стоит подобрать место заранее — идеально подойдет возвышенность или просто открытая местность. Необходимо избегать городских огней: на их фоне заметить сгорающий в небе метеор будет сложно.

Если у вас нет возможности наблюдать звездопад «вживую», то его можно посмотреть онлайн. Управление метеороидов NASA в ночь с 11 на 12 августа планирует показать звездопад в прямом эфире на Facebook, Twitter и YouTube. Такая трансляция будет проходить с 6.00 до 13.00 по киевскому времени, то есть уже в дневное время для Украины.

Звездопад Персеиды происходит ежегодно из-за движения Земли по орбите вокруг Солнца. Под конец лета наша планета проходит сквозь шлейф пыли и обломков кометы Свифта-Туттля.

Сама комета приближается к Земле не столь часто. В последний раз ее замечали у Земли в 1922 году, а следующий визит состоится в 2125 году.

Напомним, в октябре украинцы могли наблюдать уникальный звездопад Ориониды. Он начался 2 октября, а закончился в начале ноября.