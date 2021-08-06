Влияние бутилированной воды на окружающую среду оценили исследователи. Фото: УП

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Влияние бутилированной воды на окружающую среду в 1400 раз выше, чем у воды из-под крана.

Испанские ученые подсчитали, что если бы все жители Барселоны пили бы только воду из бутылок, это привело бы к увеличению затрат на добычу ресурсов в 3500 раз, чем если бы все эти люди пили воду из-под крана. Об этом пишет Science of the Total Environment.

Исследование было проведено после увеличения использования бутилированной воды в Барселоне, несмотря на недавнее улучшение качества водопроводной воды в городе.

Согласно The Guardian, только в США для производства пластиковых бутылок требуется 17 млн баррелей нефти ежегодно, поэтому эта проблема явно выходит за пределы Барселоны.

Это исследование может помочь сократить потребление воды в бутылках, но нам нужна более активная политика, чтобы это изменить, — отметили авторы исследования.



Напомним, ежегодно в океаны попадает около 2,7 млн тонн пластика. Международная группа ученых, проанализировав данные, обнаружила, что до 80% всех пластмасс поступают в океан из городских районов Юго-Восточной Азии и Западной Африки через реки.

Источник: Science of the Total Environment