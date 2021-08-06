На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов. Фото: Главком

https://racurs.ua/n158474-na-donbasse-boeviki-obstrelyali-pozicii-vsu-iz-minometov.html

Ракурс

Война на Донбассе снова обострилась. С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Водяного, что возле Донецка, враг обстрелял украинские позиции из минометов 82-го калибра. Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

В направлении Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителей ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

В районе проведения ООС украинские пиротехники разминировали более 8 га территории и передали на уничтожение 111 взрывоопасных предметов.

Напомним, 5 августа пророссийские наемники обстреляли многоэтажку в Красногоровке Донецкой области. В результате обстрела ранение получил один местный житель.



