На Донбасі бойовики обстріляли позиції ЗСУ з мінометів. Фото: Главком

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Ракурс

Війна на Донбасі знову загострилася. Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру. Про це повідомили у прес-службі ООС.

У напрямку Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Бойових втрат серед українських захисників немає.

Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

У районі проведення ООС українські піротехніки розмінували понад 8 га території та передали на знищення 111 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 5 серпня проросійські найманці обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці на Донеччині. Унаслідок обстрілу поранення дістав один місцевий житель.