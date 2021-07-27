Перемир’я на Донбасі із прориву перетворилося на провал, фото — Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n157960-peremyr-ya-na-donbasi-za-rik-iz-proryvu-peretvorylosya-na-proval.html

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Рік тому на Донбасі почалося «повне і всеосяжне припинення вогню», яке у команді президента Володимира Зеленського називали «проривом». У перші місяці перемир’я справді працювало, але з кінця зими 2021 року фронт знову запалав.

За рік загинуло півсотні українських бійців і нині про реальне припинення вогню говорити важко.

Останніми тижнями взагалі почались обстріли з важкої артилерії командних пунктів українського війська, які розташовані за десятки кілометрів від лінії зіткнення.

Найновіший приклад: напередодні річниці перемир’я 26 липня бойовики обстріляли одну з позицій ЗСУ з важкої артилерії. Один із семи поранених — важкий, причому це жінка-військовослужбовець ЗСУ.

Журналіст Юрій Бутусов розповів, що ворожа артилерія «рознесла» КСП — командно-спостережний пункт 13-го батальйону 58-ї бригади, що розташований за 16−17 км від лінії фронту. А обстріл корегували із безпілотників «Орлан-10», використання яких за умовами перемир’я заборонене.

В прес-службі української делегації в ТКГ нагадали про позитивні наслідки перемир’я: зменшення смертей українських військових удвічі, втричі менше поранених у порівнянні з періодом з липня 2019 до липня 2020 років.

В ТКГ повідомили, що за час діі режиму припинення вогню з 27 липня 2020 року до 27 липня 2021 року зафіксовано 1 тис. 995 обстрілів, загинуло 45 та 163 військовослужбовця отримали поранення.

Українські переговорники вважають, що саміт «Кримської платформи», який розпочне процес деокупації Криму, «став можливим і представницьким у значній мірі тому, що Україна заробила за цей рік репутацію відповідальної держави, що виконує свої домовленості, навіть, у несприятливих обставинах».

«Повне і всеосяжне» перемир’я справді працювало у перші місяці — з 27 липня і до кінця минулого року моніторингова місія ОБСЄ констатувала зменшення кількості обстрілів у 30 разів. Бойові втрати ЗСУ за ці п’ять місяців складали четверо загиблих і 20 поранених. Відчутне збільшення кількості обстрілів, а з ними і втрат, відбулося з лютого.

Найбільше загиблих від снайперів, артилерійських обстрілів та протитанкових ракетних комплексів (ПТРК).

Бойовики на Донбасі також постійно повідомляють про обстріли своїх позицій з боку ЗСУ.