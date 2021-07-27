Перемирие на Донбассе за год из прорыва превратилось в провал, коллаж — Слово и дело

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Год назад на Донбассе началось «полное и всеобъемлющее прекращение огня», которое в команде президента Владимира Зеленского называли «прорывом». В первые месяцы перемирие действительно работало, но с конца зимы 2021 года фронт вновь запылал.

За год погибло полсотни украинских бойцов и сейчас о реальном прекращении огня говорить трудно.

В последние недели вообще начались обстрелы из тяжелой артиллерии командных пунктов украинской армии, которые расположены за десятки километров от линии соприкосновения.

Свежий пример: накануне годовщины перемирия 26 июля боевики обстреляли одну из позиций ВСУ по тяжелой артиллерии. Один из семи раненых — тяжелый, причем это женщина-военнослужащий ВСУ.

Журналист Юрий Бутусов рассказал, что вражеская артиллерия «разнесла» КНП ​​— командно-наблюдательный пункт 13-го батальона 58-й бригады, расположенный в 16−17 км от линии фронта. А обстрел корректировали с беспилотников «Орлан-10», использование которых по условиям перемирия запрещено.

В пресс-службе украинской делегации в ТКГ напомнили о положительных последствиях перемирия: уменьшение смертей украинских военных вдвое, втрое меньше раненых по сравнению с периодом с июля 2019 до июля 2020 года.

В ТКГ сообщили, что за время действия режима прекращения огня с 27 июля 2020 до 27 июля 2021 года зафиксировано 1 тыс. 995 обстрелов, погибло 45 и 163 военнослужащих получили ранения.

Украинские переговорщики считают, что саммит «Крымской платформы», который начнет процесс деоккупации Крымуа «стал возможным и представительным в значительной степени потому, что Украина заработала за этот год репутацию ответственного государства, выполняет свои договоренности даже в неблагоприятных обстоятельствах».

«Полное и всеобъемлющее» перемирие действительно работало в первые месяцы — с 27 июля и до конца прошлого года мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала уменьшение количества обстрелов в 30 раз. Боевые потери ВСУ за эти пять месяцев составляли четверо погибших и 20 раненых. Ощутимое увеличение количества обстрелов, а с ними и потерь, произошло с февраля.

Больше всего погибших от снайперов, артиллерийских обстрелов и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК).

Боевики на Донбассе также постоянно сообщают об обстреле своих позиций со стороны ВСУ.