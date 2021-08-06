Розслідування справи Чауса завершили детективи НАБУ. Фото: УНН

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Розслідування справи Миколи Чауса завершили Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). Суддя втікач вимагав та одержав неправомірну вигоду у 150 тис. дол.

6 серпня стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акту до суду. Про це повідомили у прес-службі НАБУ.

Підозрюваного викликали для допиту в НАБУ 5 та 6 серпня. Водночас від дачі показань він відмовився. Однак слідство вже зібрало достатньо доказів для складання обвинувального акту, — йдеться в повідомленні.

Дії екс-судді кваліфіковано за ч. 4. ст. 368 КК України («прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням»).

З огляду на суспільний резонанс, НАБУ опублікувало фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих дій, які здійснювали антикорупційне бюро та САП в межах справи.

Нагадаємо, Микола Чаус проходить у кримінальному провадження щодо хабарництва та як потерпілий у справі про викрадення. Вищий антикорупційний суд України обрав екс-судді Дніпровського районного суду запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.