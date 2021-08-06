Ветерану АТО, який погрожував підірвати Кабмін, обрали запобіжний захід. Фото: ФБ

https://racurs.ua/ua/n158472-veteranu-ato-yakyy-pogrojuvav-pidirvaty-kabmin-obraly-zapobijnyy-zahid.html

Ракурс

Ветерану АТО Володимиру Прохничу, який погрожував підірвати Кабмін, суд обрав міру запобіжного заходу. До 27 вересня чоловік перебуватиме у СІЗО.

Відповідне рішення ухвалив Печерський райсуд Києва. Засідання, на якому розглядали справу Прохнича, відбулося 6 серпня.

Справу відкрили за статтями про:

захоплення державних будівель;

незаконне позбавлення волі;

незаконне поводження зі зброєю.

Як заявляли в поліції, за скоєне ветерану АТО загрожує до 15 років за ґратами. Одразу кілька людей хотіли взяти Прохнича на поруки, серед них — його бойові побратими, а також Ксенія Возніцина, яка очолює госпіталь ветеранів війни «Лісова поляна». Її заяву просила задовольнити міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

На суді свідчила військовий психолог, яка служила разом з обвинувачуваним. Жінка заявила, що чоловік має пухлину в мозку, яка розширюється. Мовляв, саме цим можна пояснити агресивні дії ветерана АТО.

Нагадаємо, 4 серпня Кабінет міністрів захопив колишній боєць «Айдару» Володимир Прохнич. Він був озброєний гранатою РГД, яка вибухає від удару. Після інциденту правоохоронці відкрили чотири кримінальні провадження.

Глава Нацполіції Ігор Клименко на брифінгу розповів, що чоловік здався після розмови з товаришем. А міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що зловмиснику призначили психіатричну експертизу, щоб з’ясувати, чому він так вчинив.