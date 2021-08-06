Фото Кейт Міддлтон на тему Голокосту потрапили на престижну виставку. Фото: ru.hellomagazine

https://racurs.ua/ua/n158471-foto-keyt-middlton-na-temu-golokostu-potrapyly-na-prestyjnu-vystavku.html

Ракурс

Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, сфотографувала людей, які пережили Голокост. Її знімки увійшли до експозиції в лондонському музеї.

В об'єктиві герцогині Кембриджської з’явились Стівен Франк та Івонн Бернстайн, які пережили страшні переслідування нацистів. Про це повідомляє Daily Mail.

Знімки були зроблені наприкінці січня 2020 року. Тепер їх можна переглянути в Імперському воєнному музеї Лондона. Експозиція буде доступна до 7 січня 2022 року.

Кейт Міддлтон назвала своїх героїв «двома найжиттєрадіснішими людьми», яких вона коли-небудь зустрічала.

Ці фотографії фіксують особливий зв’язок між людьми, що пережили Голокост, і молодим поколінням їхніх сімей. Знімки нагадують нам про колективну відповідальність за те, щоб їхні історії продовжували жити, — написала герцогиня Кембриджська у своєму інстаграмі.

Як відомо, дружина принца Вільяма є покровителькою Королівського фотографічного товариства та захистила дисертацію з фотографії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон і принц Вільям занепокоїлися майбутнім свого старшого сина Джорджа, який є третім у черзі претендентом на престол і стане королем після свого батька.

Джерело: Daily Mail