Фото Кейт Миддлтон на тему Холокоста попали на престижную выставку

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Ракурс

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, сфотографировала людей, переживших Холокост. Ее снимки вошли в экспозицию в лондонском музее.

В объективе герцогини Кембриджской появились Стивен Франк и Ивонн Бернстайн, пережившие страшные преследования нацистов. Об этом сообщает Daily Mail.

Снимки были сделаны в конце января 2020 года. Теперь их можно увидеть в Имперском военном музее Лондона. Экспозиция будет доступна до 7 января 2022 года.

Кейт Миддлтон назвала своих героев «двумя самими жизнерадостными людьми», которых она когда-либо встречала.

Эти фотографии фиксируют особую связь между людьми, пережившими Холокост, и молодым поколением их семей. Снимки напоминают нам о коллективной ответственности за то, чтобы их истории продолжали жить, — написала герцогиня Кембриджская в своем инстаграме.

Как известно, жена принца Уильяма является покровительницей Королевского фотографического общества и защитила диссертацию по фотографии.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям обеспокоились будущим своего старшего сына Джорджа, который считается третьим по очереди претендентом на престол и станет королем после своего отца.

Источник: Daily Mail