Сигналы приближающейся смерти разгадали ученые – подробности. Фото: ukrhealth.net

https://racurs.ua/n158470-signaly-priblijauscheysya-smerti-razgadali-uchenye-podrobnosti.html

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Научное открытие удалось сделать французским и немецким ученым. Оказалось, что ухудшение двигательных функций у людей старше 65 лет может сигнализировать о приближающейся смерти.

Ученые начали это исследование еще в конце XX века. В период с 1985 по 1988 год они изучали влияние социальных, поведенческих и биологических факторов на здоровье в долгосрочной перспективе. В нем приняли участие 6 тыс. добровольцев в возрасте от 35 до 55 лет, пишет bmj.

Затем в период с 2007 по 2016 год участникам трижды проводили оценку их двигательных функций. В рамках исследования учитывались такие факторы как скорость при ходьбе, сила хвата и время, необходимое для подъема со стула.

Также оценивались трудности в повседневной жизни, например, проблемы с одеванием, использованием туалета, приготовлением пищи и покупкой продуктов. Третий этап проходил в период до октября 2019 года. Тогда специалисты регистрировали количество смертей среди испытуемых.

После анализа всех факторов эксперты установили, что у тех, кто испытывал сложности при ходьбе, риск смерти увеличивался на 22%, имел проблемы с силой хвата — на 15%, подъемом со стула — 14%, и на целых 30% у тех, кто отмечал трудности в повседневной жизни.

Ученые также выяснили, что среди участников исследования, которые впоследствии умерли, показатели времени подъема со стула были хуже за десять лет до смерти, собственная оценка двигательной функции — за семь лет, сложности в повседневной жизни — за четыре года.

Напомним, ученым удалось разгадать секрет долголетия. Оказалось, что в состав микробиома кишечника долгожителей входит большее количество бактерий, которые превращают первичные желчные кислоты во вторичные.

Источник: bmj