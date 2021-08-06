Высокопатогенный птичий грипп обнаружили в Китае. Фото: BBC

https://racurs.ua/n158469-vysokopatogennyy-ptichiy-gripp-obnarujili-v-kitae.html

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Два случая инфицирования птичьим гриппом высокопатогенной разновидности H5N6 выявили в Китае.

Вирус обнаружили у двух женщин 61 и 65 лет, а заражения были зафиксированы в китайских провинциях Гуанси и Сычуань. У 61-летней женщины симптомы гриппа возникли после того, как она побывала на рынке живой птицы. Через три дня ее госпитализировали. Сейчас ее состояние оценивают как стабильное. Об этом сообщает издание Stheadline.

А 65-летняя зараженная из провинции Сычуань контактировала с больными домашними птицами. Когда у нее диагностировали H5N6, то больная уже была в критическом состоянии.

Как известно, с 2014 года органы здравоохранения в Китае зарегистрировали в общей сложности 37 случаев заражения людей птичьим гриппом H5N6.

Напомним, высокопатогенный вирус H5N8 в ноябре 2020 года впервые обнаружили у птиц в зоомагазине на средиземноморском острове Корсика во Франции, а в декабре он распространился на утиные фермы на материке. Уже в январе начали массово уничтожать уток и другую птицу из-за угрозы птичьего гриппа.

Источник: Stheadline