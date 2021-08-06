«Танцующие призраки» в космосе удивили ученых. Фото: gtrk.ru

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Фото из космоса сделали ученые из университета Западного Сиднея. Благодаря австралийскому радиотелескопу Pathfinder они зафиксировали необычное явление, которое получило название PKS 2130−538.

Астрофизики обнаружили две галактики, расположенные на расстоянии в приблизительно миллиард световых лет. Об этом сообщает ScienceAlert.

Когда мы впервые заметили этих «танцующих призраков», мы и понятия не имели, что это такое, — рассказали исследователи.

В центрах галактик находятся две сверхмассивные черные дыры, выбрасывающие струи электронов, которые под воздействием межгалактического ветра принимают необычные формы.

Эти новые открытия вызывают новые вопросы. Мы все еще не знаем, откуда дует ветер и что вызывает потоки радиоизлучения в этих галактиках, — отметили ученые.

Напомним, астрономы Австралийского национального университета сделали первую в мире фотографию вспышки сверхновой. Ученые сумели запечатлеть взрыв гигантской звезды SN2017jgh, которая в 100 раз превышает Солнце.

Источник: Science Alert