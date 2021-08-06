В Польше за сутки задержали более 70 мигрантов, фото: Подляшский пограничный отряд

https://racurs.ua/n158467-rekordnoe-kolichestvo-migrantov-iz-belarusi-zaderjali-v-polshe.html

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В Польше за сутки задержали рекордное количество нелегальных мигрантов из Беларуси. 4 августа пограничники задержали 62 нелегальных мигрантов (из них 50 граждан Ирака, 11 граждан Ирана и 1 гражданин Камеруна) на границе с Беларусью.

Об этом сообщает пресс-служба Подляшского пограничного отряда Польши.

По данным польских СМИ, в то время это было рекордное количество нелегалов, задержанных пограничниками Подляшья.

Однако этот рекорд не продержался и несколько суток — уже на следующий день, 5 августа, пограничники региона сообщили о задержании 71 мигранта из Беларуси (вероятно, граждан Афганистана: 23 мужчин, 15 женщин и 33 детей).

Всего с начала года польские пограничники задержали 522 нелегальных мигрантов, прибывших с территории Беларуси.

Напомним, от наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси страдает также и Литва. Агентство Европейского Союза по безопасности внешних границ Frontex, которое помогает литовским пограничникам, зафиксировало свидетельство того, что пограничники Беларуси помогают нелегалам пересекать границу с Литвой.