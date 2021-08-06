У Польщі за добу затримали понад 70 мігрантів, фото: Підляський прикордонний загін

https://racurs.ua/ua/n158467-rekordnu-kilkist-migrantiv-iz-bilorusi-zatrymaly-v-polschi-foto.html

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У Польщі за добу затримали рекордну кількість нелегальних мігрантів із Білорусі. 4 серпня прикордонники затримали 62 нелегальних мігрантів (з них 50 громадян Іраку, 11 громадян Ірану та 1 громадянин Камеруну) на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє прес-служба Підляського прикордонного загону Польщі.

За даними польських ЗМІ, на той час це була рекордна кількість нелегалів, затриманих прикордонниками Підляшшя.

Проте цей рекорд не протримався і кілька діб — вже наступного дня, 5 серпня, прикордонники регіону повідомили про затримання 71 мігранта з Білорусі (ймовірно, громадян Афганістану: 23 чоловіків, 15 жінок та 33 дітей).

Загалом з початку року польські прикордонники затримали 522 нелегальних мігрантів, які прибули з території Білорусі.

Нагадаємо, від напливу нелегальних мігрантів із Білорусі потерпає також і Литва. Агентство Європейського Союзу з безпеки зовнішніх кордонів Frontex, котре допомагає литовським прикордонникам, зафіксувало свідчення того, що прикордонники Білорусі допомагають нелегалам перетинати кордон із Литвою.