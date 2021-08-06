Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У Польщі за добу затримали понад 70 мігрантів, фото: Підляський прикордонний загін

Рекордну кількість мігрантів із Білорусі затримали в Польщі (ФОТО)

6 сер 2021, 16:35
999

У Польщі за добу затримали рекордну кількість нелегальних мігрантів із Білорусі. 4 серпня прикордонники затримали 62 нелегальних мігрантів (з них 50 громадян Іраку, 11 громадян Ірану та 1 громадянин Камеруну) на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє прес-служба Підляського прикордонного загону Польщі.

За даними польських ЗМІ, на той час це була рекордна кількість нелегалів, затриманих прикордонниками Підляшшя.

Проте цей рекорд не протримався і кілька діб — вже наступного дня, 5 серпня, прикордонники регіону повідомили про затримання 71 мігранта з Білорусі (ймовірно, громадян Афганістану: 23 чоловіків, 15 жінок та 33 дітей).

Загалом з початку року польські прикордонники затримали 522 нелегальних мігрантів, які прибули з території Білорусі.


У Польщі за добу затримали десятки мігрантів, фото: Підляський прикордонний загін

Нагадаємо, від напливу нелегальних мігрантів із Білорусі потерпає також і Литва. Агентство Європейського Союзу з безпеки зовнішніх кордонів Frontex, котре допомагає литовським прикордонникам, зафіксувало свідчення того, що прикордонники Білорусі допомагають нелегалам перетинати кордон із Литвою.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів