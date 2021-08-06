Британські винищувачі підняли по тривозі. Фото:

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Ракурс

Російський літак 6 серпня увійшов у повітряний простір НАТО над Чорним морем.

Радари Північноатлантичного альянсу виявили російський літак у міжнародному повітряному просторі над південною частиною Чорного моря. Літак прямував у повітряний простір Румунії. По тривозі через це були підняті британські винищувачі Typhoon, що базуються в Румунії. Про це повідомили британські ВПС у Facebook.

Коли російський літак увійшов в район польотної інформації Румунії, ми були змушені провести в цьому районі бойове повітряне патрулювання. Коли підозрілий літак увійшов в повітряний простір Румунії, нам було наказано візуально визначити шлях, — йдеться в повідомленні.

Британський пілот, який перехоплював літак, розповів, що коли винищувачі Великої Британії наблизилися до російського літака, той розвернувся й залишив повітряний простір НАТО.

Як відомо, британські винищувачі розміщуються в Румунії в рамках місії повітряної поліції НАТО, яка була посилена після 2014 року у зв’язку з анексією Криму Росією.

Нагадаємо, у червні Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ Данії звинуватили Росію у навмисній провокації й вторгненні у повітряний простір. Тоді два російські винищувачі Су-30 двічі пролетіли в районі острова Борнгольм. При цьому пілоти країни-агресора не реагували на попередження про те, що вони не мають права перебувати у зазначеному районі.