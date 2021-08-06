Британские истребители подняли по тревоге. Фото:

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Ракурс

Российский самолет 6 августа вошел в воздушное пространство НАТО над Черным морем.

Радары Североатлантического альянса обнаружили российский самолет в международном воздушном пространстве над южной частью Черного моря. Самолет направлялся в воздушное пространство Румынии. По тревоге были подняты британские истребители Typhoon, базирующиеся в Румынии. Об этом сообщили британские ВВС в Facebook.

Когда российский самолет вошел в район полетной информации Румынии, мы были вынуждены провести в этом районе боевое воздушное патрулирование. Когда подозрительный самолет вошел в воздушное пространство Румынии, нам было приказано визуально определить путь, — говорится в сообщении.

Британский пилот, который перехватывал самолет, рассказал, что, когда истребители Великобритании приблизились к российскому самолету, тот развернулся и покинул воздушное пространство НАТО.

Как известно, британские истребители размещаются в Румынии в рамках миссии воздушной полиции НАТО, которая была усилена после 2014 года в связи с аннексией Крыма Россией.

Напомним, в июне Министерство обороны и Министерство иностранных дел Дании обвинили Россию в намеренной провокации и вторжении в воздушное пространство. Тогда два российских истребителя Су-30 дважды пролетели в районе острова Борнхольм. При этом пилоты страны-агрессора не реагировали на предупреждения о том, что они не имеют права находиться в указанном районе.