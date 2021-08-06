Реальная опасность – пессимистический прогноз COVID-пандемии обновила ВОЗ

https://racurs.ua/n158465-realnaya-opasnost-pessimisticheskiy-prognoz-covid-pandemii-obnovila-voz.html

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Пандемия коронавируса в мире продолжается, на днях на планете зарегистрируют более 200 млн случаев этой болезни.

Сейчас мир находится в периоде реальной опасности. Такое мнение озвучил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус во время своего брифинга.

Он добавил, что реальные цифры намного выше, чем официальная статистика. На это указывает хотя бы то, что штамм коронавируса «Дельта» уже обнаружили как минимум в 132 странах.

Также Гебреисус заявил, что обеспокоен ситуацией с вакцинацией против коронавируса.

Более 4 млрд вакцин было введено во всем мире, но больше 80% из них попали в страны с высоким и средним уровнем дохода. Медицинские работники и люди с наибольшим риском в странах с низким уровнем дохода не получают вакцины, — отметил глава ВОЗ.



По его мнению, полученные мировой медициной нелегкие достижения теряются. Системы здравоохранения во многих странах перегружены из-за дефицита средств лечения.

Напомним, в Южной Корее зарегистрировали два случая нового варианта вируса, который получил условное название Delta Plus («Дельта плюс»). Сейчас страна борется с четвертой волной коронавируса.