Первое в мире фото вспышки сверхновой сделали ученые

https://racurs.ua/n158461-pervoe-v-mire-foto-vspyshki-sverhnovoy-sdelali-uchenye-foto.html

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Первую в мире фотографию вспышки сверхновой сделали астрономы Австралийского национального университета.

Ученые сумели запечатлеть взрыв гигантской звезды SN2017jgh, которая в 100 раз превышает Солнце. Начальная стадия возникновения сверхновой звезды проходит настолько быстро, что большинство телескопов не успевает это зафиксировать, пишет Рhys.org.

Ранее исследователи не включали первую фазу возникновения сверхновой — яркую вспышку света. Уникальное изображение было получено при помощи телескопа «Кеплер» в 2017 году. Мощная вспышка света иллюстрирует момент, когда ударная волна проходит сквозь умирающую звезду.

Это крупное открытие даст нам данные, необходимые для идентификации других звезд, которые уже стали сверхновыми, — отметил руководитель исследования Патрик Армстронг.

Изучение природы сверхновых позволяет больше узнать о происхождении элементов, из которых состоит Вселенная.

Астрономы отмечают, что новые телескопы, такие как спутник NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), способны улавливать вспышки сверхновых на ранних этапах.

Напомним, недавно марсоход-фотограф Perseverance прислал новые фотографии Красной планеты во время исследования образцов почвы в рамках миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Источник: Рhys.org.